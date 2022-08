Magyarázkodott a Facebook vezér az FBI miatt: Tovább gyűrűzik a Joe Biden fia, Hunter Biden körüli botrány

Zuckerberg kitálalt: az FBI kérésére korlátozta a Facebook Hunter Biden laptop-botrányát – erről írt pénteken a Mandiner. A lap egy podcast műsort idéz, amelyben a Facebook-vezér adott interjút csütörtökön.

Mark Zuckerberg a beszélgetés közben bevallja: az FBI nem sokkal azelőtt figyelmeztette a közösségi médiaóriást, hogy Joe Biden fiának botránya kiszivárgott: „az FBI lényegében felvette a kapcsolatot néhány emberrel a csapatunkból, és azt mondták: Hé, csak hogy tudjátok, legyetek résen. Úgy tudjuk, hogy volt egy csomó orosz propaganda a 2016-os választáson, és jön valami kiszivárogtatás. Szóval legyetek résen” – fogalmazott a műsorban Mark Zuckerberg.

Majd arról is beszélt, hogy ezután a Facebook belenyúlt az algoritmusokba, és elérte, hogy a 2016-os választási kampányban a Biden-fiú ügyei ne nagyon jelenjenek meg. Így a demokraták és Joe Biden számára kellemetlen hír sokkal kevesebb felhasználónál jelent csak meg.

„Mi úgy voltunk vele, hogy ha az FBI – amit én még mindig legitim intézménynek tekintek ebben az országban – megkeres minket, és azt mondják, hogy résen kell lennünk, akkor én ezt komolyan veszem”– magyarázkodott az interjúban a a Facebook alapítója.

A Huner Biden körüli botrány még tavaly kezdődött.

A New York Post ugyanis októberben hozta nyilvánosságra, hogy az akkor még elnökjelölt Joe Biden fiának elhagyott laptopján kompromittáló levelezés nyomait találták, egyebek mellett az ukrajnai üzleti kapcsolataira vonatkozóan.

Nemrég az Index íra meg, hogy a New York Post rátalált egy ukrán–kínai gabonaexport-szándéknyilatkozatra is.

A dokumentum 2018 júliusából származik, és be is mutatták. Ez alapján az ukrán energetikai cég, a Burisma kifejezte szándékát, hogy gabonát exportáljon Ukrajnából Kínába, a Kínai–Ukrajnai Selyemút projekt részeként. A dokumentumot aláírta Hunter Biden is, aki akkor a Burisma igazgatótanácsának volt a tagja.

Az Orgió nemrég megjegyzete: az nem derült ki, hogy végül létrejött-e az ukrán-kínai üzlet, de érdekes, hogy az amerikai kormány azzal vádolta Kínát, hogy felhalmozza a gabonakészleteit, miközben az orosz-ukrán háború miatt a világot élelmiszerválság fenyegeti.

Joe Biden fia ellen egyébként jeleneg adócsalás gyanúja miatt folyik nyomozás.