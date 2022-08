Zuckerberg: a Facebook az FBI nyomására korlátozta a Hunter Biden gépéről származó sajtóértesülés publikálását a 2020-as választás előtt

Mark Zuckerberg a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) figyelmeztetésével magyarázta élő internetes adásban a Facebook azon döntését, hogy közvetlenül a 2020-as elnökválasztás előtt korlátozta Joe Biden akkori elnökjelölt fiának, Hunter Bidennnek a számítógépéről származó kompromittáló adatokra vonatkozó sajtóértesülés közlését.

A Facebook (ma már Meta) alapítója, elnök-vezérigazgatója Joe Rogan műsorvezető podcast-adásában (The Joe Rogan Experience) így magyarázta még az információáramlás korlátozására vonatkozó döntést: „cégének munkatársait az FBI azzal kereste meg azzal, hogy már a 2016-os elnökválasztás idején is rengeteg orosz befolyásoló propaganda jelent meg, és 2020-ban is valami hasonlóra lehetett számítani”. Zuckerberg szavai szerint az állami nyomozati szerv arra hívta fel figyelmüket, hogy legyenek éberek.

A műsorban Zuckerberg azzal folytatta, hogy az FBI-t egy nagy tekintélyű rendvédelmi szervnek tartja, legitim intézménynek, és, „ha ők keresnek meg azzal, hogy legyünk nagyon résen, akkor én azt komolyan akarom venni”.

A Meta, a Facebook anyavállalata is kiadott egy közleményt az interjút követően, amelyben azt írták, hogy annak idején komolyan vették az FBI figyelmeztetését a lehetséges külföldi befolyásolási kísérletről, de nem blokkolták teljes egészében a Hunter Biden számítógépének ügyéről szóló New York Post-értesülést, „csak átmenetileg korlátozták annak hozzáférhetőségét”, hogy időt adjanak tényellenőreiknek a tartalom felülvizsgálatára.

A New York Post napilap 2020 októberének közepén hozta nyilvánosságra, hogy az akkor még elnökjelölt, és korábbi alelnök Joe Biden fiának elhagyott laptopja gyorsítótárában olyan kompromittáló levelezés nyomait találták, amely egyebek között az ő ukrajnai üzleti kapcsolataira is rávilágított.

A New York Post által közölt leleplező információ valóságtartalmát később megerősítette a The New York Times, a The Washington Post és a Politico is, igaz kezdetben nem foglalkoztak az értesüléssel.

Hunter Biden ellen üzleti tevékenysége miatt adócsalás gyanújával folyik nyomozás.

A jelenlegi elnök fiának ügyeiről film is készült, az Egyesült Államokban szeptember elején mutatják be egy független filmes, Robert Davi Fiam, Hunter című életrajzi filmjét.

