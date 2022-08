Folyóba fulladt, miközben a kutyáját akarta kimenteni

Vasárnap délután riasztották a michigani tűzoltóságot, valamint a rendőrséget, miután a 36 éves férfi menyasszonya kutyáját szerette volna kimenteni a Thunder Bay folyóból, majd elmerült – írta a People.

