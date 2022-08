A családvédelemről is tárgyalt Novák Katalin a Vatikánban

Az újabb magyarországi pápalátogatás mellett az ukrajnai háború és a családok támogatása is szóba került a vatikáni találkozón. Ferenc pápa a háború legeleje óta „őrültségnek” tartja, ami Ukrajnában történik, és mielőbbi békét sürget. A hagyományos családi értékek mellett is kiáll: többször úgy fogalmazott már, hogy most „demográfiai tél” van, vagyis túl kevés gyermek születik Európában, ami tragikus – számolt be róla az M1 Híradója.

A háborúról és a családvédelméről is tárgyalt Novák Katalin a Vatikánban Novák Katalint és férjét csütörtök délelőtt fogadta a katolikus egyházfő. Az audiencia egyik témája az orosz–ukrán háború volt. Az államfő úgy fogalmazott: ez a látogatás is a béke iránti elköteleződésünket erősítette meg. „Közös érdekünk, hogy mielőbb béke legyen, mielőbb béke legyen nem csak Ukrajnában, hanem szerte a világon, és mi ennek a békének a megteremtésében dolgozunk közösen. Ferenc pápa a békéért szólal fel, a békéért imádkozik” – mondta a magyar államfő. Szükség van női vezetőkre, akik a béke hírnökei lehetnek a világban – emelte ki Ferenc pápa. Kapcsolódó tartalom Novák Katalint fogadta Ferenc pápa, aki jövőre Magyarországra látogathat A találkozón szóba került a magyar családtámogatási rendszer, amelyet Novák Katalin elmondása szerint nagyra értékelt Ferenc pápa. A találkozón szóba került a magyar családtámogatási rendszer is, Novák Katalin arról beszélt, hogy nemcsak Magyarországon és Európában, hanem világszerte ki kell állni a hagyományos családi értékek mellett. Az államfő szerint a Vatikán ebben partner, hiszen Ferenc pápa is kiáll a hagyományos családi értékek mellett. „Jó volt meghallgatni azokat az elismerő szavakat, amit tőle kaptunk, ami a magyarországi családtámogatásokat illeti, illetve azt a felfogást, azt a megközelítést, amellyel mi mindenkor kiállunk a hagyományos családi értékek mellett, és amellyel felismertük azt, hogy a fiataloknak szükségük van arra, hogy segítséget kapjanak a családalapításhoz, a gyermekvállaláshoz” – mondta Novák Katalin. Kapcsolódó tartalom Jövőre Magyarországra látogathat Ferenc pápa Novák Katalin 40 perces magánaudiencián járt a katolikus egyházfőnél. Megérkezett a Vatikánba Novák Katalin: az államfő különleges ajándékot vitt Ferenc pápának Novák Katalint magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa. Ferenc pápához látogat Novák Katalin köztársasági elnök Csütörtökön reggel indul a Vatikánba a magyar államfő, ahol ajándékkal is kedveskedik majd a Szentatyának. Novák Katalin más vatikáni vezetőkkel is találkozott, akikkel például az üldözött keresztények megsegítéséről is tárgyaltak. A magyar államfőt a szentszéki államtitkárságon is fogadták. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkárral és a vatikáni külügyminiszterként ismert Richard Gallagher érsekkel is tárgyalt, akik többek között méltatták Magyarország elkötelezettségét az üldözött keresztények segítésében. Az államfő egy hímzett papi stólát vitt ajándékba a katolikus egyházfőnek, amiről fotókat tett közzé a közösségi oldalán. A stólát dr. Illés Károlyné Botyánszky Anna, a népművészet mestere tervezte, több hímzőasszony készítette, és maga Novák Katalin is segítette a munkát. A kiemelt képen Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadja Novák Katalin köztársasági elnököt a Vatikánban 2022. augusztus 25-én. (Fotó: MTI/EPA/Vatikáni média)