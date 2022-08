WHO: Az idén már több mint egymillió halálos áldozatot követelt a járvány

Az idén már több mint egymillió halálos áldozatot követelt a koronavírus-járvány – közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Genfben.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szerint ezen számok tükrében tévedés volna azt állítani, hogy a világ megtanult együtt élni a koronavírussal.

A WHO vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy minden eszköz rendelkezésre áll ezen halálesetek megakadályozására. Ugyanakkor a világ lakosságának harmada még mindig nem kapta meg a védőoltások első adagját. A szegényebb országokban élő idős emberek háromnegyedét szintén nem immunizálták.

Tedrosz mindemellett pozitív fejleményekről is beszámolt, így például Afrika egyes országai, amelyekben eddig alacsony volt az átoltottság, kezdenek felzárkózni.

A majomhimlő terjedésével kapcsolatban a WHO közölte, hogy időközben 41 ezernél is több esetet tartanak nyilván a világ 96 országában. A legtöbb fertőzöttet az Egyesült Államokból jelentették. A majomhimlő szövődményeibe eddig tizenkét ember halt bele. Ugyanakkor

a fertőzés globális terjedése ötödével csökkent az előző héten, a járványgöbe egy hónapig tartó felfelé ívelését követően.

„Vannak arra utaló jelek, hogy a majomhimlő terjedése Európában lassul” – mondta Tedrosz. Hozzátette, hogy ez a közegészségügyi intézkedéseknek, a viselkedési szokások megváltoztatásának és az oltásoknak köszönhető.

Az Afrika egyes részein évtizedek óta ismert és ritkán előforduló majomhimlő május óta Európában, Észak-Amerikában és más térségekben is terjed. A WHO július 23-án jelentette be, hogy a majomhimlő terjedése egészségügyi szempontból immár „rendkívüli helyzetet” eredményezett, amelyet álláspontja szerint emiatt globális vészhelyzetnek kell tekinteni.

Kiemelt kép: Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi)