Téglával csapta arcon a benzinkút dolgozóját egy nő

Brutális módon raboltak ki egy benzinkutat az amerikai Phoenixben. A támadás augusztus 4-én hajnali 2 óra körül történt egy Circle K benzinkútnál – közölte a phoenixi rendőrség.

A hely biztonsági kamerája rögzítette, ahogy egy gepárdmintás kapucnis pulcsit és arcmaszkot viselő nő besétál az üzletbe, majd hirtelen az ott dolgozót egy téglával arcon csapja. A felvételen látszik, hogy a nő a földre zuhan, majd az őt bántalmazó többször a földbe veri a fejét – közölték a hatóságok.

