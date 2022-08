Novák Katalint fogadta Ferenc pápa, aki jövőre Magyarországra látogathat

Megkezdődhetnek a jövő évi pápalátogatás előkészületei. Erről Novák Katalin beszélt a Vatikánban, ahol magán-meghallgatáson fogadta őt Ferenc pápa. A köztársasági elnök hivatalosan is meghívta Ferenc pápát Magyarországra, a katolikus egyházfő pedig megerősítette, hogy szándékában áll Magyarországra látogatni. A találkozón szó volt a háborúról is, ezzel kapcsolatban egyetértettek abban, hogy minél előbb helyre kell állítani a békét Ukrajnában. Szóba került a magyar családtámogatási rendszer is, amelyet Novák Katalin elmondása szerint nagyra értékelt Ferenc pápa – közölte az M1 Híradója.

Novák Katalin: Megkezdődhetnek a pápalátogatás előkészületei Novák Katalint magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa. Az államfő egy különleges ajándékot, egy hímzett papi stólát vitt ajándékba a katolikus egyházfőnek. Novák Katalinnak ez a kilencedik hivatalos külföldi útja, azóta, hogy májusban hivatalba lépett – számoltak be róla az M1 Híradójában. „Szükség van a családok mellett kiálló szavakra nemcsak Magyarországon, nemcsak Európában, hanem szerte a világon is, és a Vatikán és Magyarország ebben partner lehet, Ferenc pápa is mindenkor kiáll a hagyományos családi értékek mellett. Jó volt meghallgatni azokat az elismerő szavakat, amit tőle kaptunk, ami a magyarországi családtámogatásokat illeti, illetve azt a felfogást, azt a megközelítést, amellyel mi mindenkor kiállunk a hagyományos családi értékek mellett, és amellyel felismertük azt, hogy a fiataloknak szükségük van arra, hogy segítséget kapjanak a családalapításhoz, a gyermekvállaláshoz” – fogalmazott Novák Katalin. „Személyes audiencián fogadott Ferenc pápa a Vatikánban. A négyszemközti, közel háromnegyed órás, jó hangulatú, spanyol nyelvű beszélgetésen több témát érintettünk. Hivatalosan is meghívtam a Szentatyát, hogy jövőre látogasson el újra hozzánk. Ő megerősítette, hogy szándékában áll Magyarországra jönni, így kezdetét veheti az út előkészítése. Az ukrajnai háború kapcsán közös célunk a mielőbbi béke. Ferenc pápa különösen érdeklődött a magyar családok támogatásáról. Meglepte, hogy Magyarországon kétszeresére nőtt a házasságok száma, felére csökkent az abortuszoké. A Szentatya megköszönte, hogy kiállunk a hagyományos családok és az üldözött keresztények mellett. A beszélgetés végén férjemmel közösen pápai áldásban részesültünk. A személyes ajándékot örömmel fogadta, nagyra értékelte. Kérte, tolmácsoljam a magyar embereknek, hogy imádkozzanak érte” – írta közösségi oldalán a köztársasági elnök. Kapcsolódó tartalom Megérkezett a Vatikánba Novák Katalin: az államfő különleges ajándékot vitt Ferenc pápának Novák Katalint magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa. Jövőre Magyarországra látogathat Ferenc pápa Novák Katalin 40 perces magánaudiencián járt a katolikus egyházfőnél. Jövőre Magyarországra látogathat Ferenc pápa Elkezdődhet a jövőre esedékes magyarországi pápalátogatás előkészítése, miután a katolikus egyházfő magánaudienciáján megerősítette, hogy szándékában áll a látogatás – mondta el a köztársasági elnök csütörtökön Rómában a közmédiának. Novák Katalin közölte, hogy 40 perces magánaudiencián járt a katolikus egyházfőnél. A találkozónak három fő témája volt: a jövő évben esedékes magyarországi pápalátogatás, az ukrajnai háború és a családok támogatása. A köztársasági elnök elmondta, hogy a találkozón átadott egy hivatalos meghívólevelet Ferenc pápának, és kérte, hogy jövőre látogasson el Magyarországra. A főpásztor megerősítette, hogy szándékában áll Magyarországra látogatni, így elkezdődhet a pápalátogatás előkészítése – tette hozzá. Az államfő azt mondta, hogy a szentatya jövő tavasszal érkezhet Magyarországra. Novák Katalin a találkozó második témájára, az ukrajnai háborúra térve ismertette: Ferenc pápával megállapították, hogy „közös érdek” a mielőbbi béke. „Ferenc pápa a békéért imádkozik, a békéért szólal fel, és megtesz mindent, amire lehetősége van, hogy a béke követe lehessen” – hangoztatta az államfő. Novák Katalin hangsúlyozta: a magyarok is a béke érdekében szólalnak fel, és azt szeretnék, hogy mielőbb véget érjen az orosz–ukrán háború. Szavai szerint csütörtöki látogatása a béke iránti elköteleződésünket erősítette meg. A köztársasági elnök elmondta, hogy a pápával hosszan beszéltek a családok támogatásáról, a magyar családpolitikáról. Arról, hogy „mi Magyarországon mi mindent tettünk azért, hogy jó legyen gyereket vállalni, gyereket nevelni” – mondta, kiemelve, hogy ezt a szentatya is nagyra értékeli. Úgy folytatta, hogy hosszasan beszéltek Ferenc pápával a hagyományos családi értékek, a hagyományos családmodell megőrzése melletti kiállás fontosságáról, „főleg most, amikor oly sokan támadják ezeket a hagyományos értékeket”. Novák Katalin azt mondta: büszke rá, hogy Magyarországon kétszeresére nőtt a házasságkötések száma, miközben az abortuszoké a felére csökkent. „Ferenc pápa is mindenkor kiáll a hagyományos családi értékek mellett” – fogalmazott Novák Katalin. A köztársasági elnök elmondta, Ferenc pápa azt is hangsúlyozta, hogy szükség van női vezetőkre a világban. A katolikus egyházfő egyúttal arra bátorította őt, hogy női államfőként, amikor csak lehetősége van, álljon ki a békéért – ismertette Novák Katalin, aki kitért rá: a szentatya áldását is magáénak tudhatja, és – mint mondta –„ezt az áldást viszem haza a magyar embereknek”. Hozzáfűzte: a találkozón szóba került Magyarország segítsége az üldözött keresztények számára, amely missziót szándékunkban áll folytatni. A Vatikán támogatja ezt a magyar szándékot – jelezte az államfő.