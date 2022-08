Kalifornia 2035-re betiltaná a benzines autókat

A Kaliforniai Légi Erőforrások Testülete (CARB) által a héten megvitatásra kerülő javaslatok formalizálják a Gavin Newsom kormányzó által kitűzött célokat, és valószínűleg más államokat is hasonló irányba terelnek majd – mutatott rá a portál.

A tervekről a testület tagja, Daniel Sperling CNN-nek elmondta,

„Ez monumentális, a legfontosabb dolog, amit a CARB az elmúlt 30 évben tett. Nemcsak Kalifornia, hanem az egész ország és a világ számára is jelentős lépés” – tette hozzá Daniel Sperling.

