Emberéleteket követelt a trópusi vihar

Két embert kidőlt fa nyomott agyon az ország északi, hegyvidéki térségében, egy pedig vízbe fulladt a keleti Camarines Sur tartományban. A hatóságok négy sérültről is beszámoltak.

A Ma-On vihar északkelet felől csapott le a szigetországra. Az óránként sokszor 110 kilométeres szelet heves esőzések kísérték, melyek több helyütt földcsuszamlást is okoztak.

Typhoon #MaOn, the ninth typhoon of the year, made landfall in the coastal areas of south China’s Guangdong Province, at around 10:30 a.m. Thursday. pic.twitter.com/XP53yNvcRl

— BeijingNews 新京报 (@BJNewsWorld) August 25, 2022