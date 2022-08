Tévedésből ölték meg, furcsa egybeesésre derült fény

A huszonnyolc éves Ashley Dale-t otthonának hátsó kertjében ölték meg az északkelet-angliai Liverpoolban, a rendőrség szerint tévedésből – írta a The Guardian.

A eset furcsasága, hogy Ashley öccsét, Lewist 2015-ben, tizenhat éves korában szintén véletlenül ölte meg egy rablóbanda, amelynek tagjai összetévesztették egy rivális csapat egyik tagjával.

A két testvér halála feltehetően nem függ össze, a rendőrség azonban vizsgálja a részleteket.

TRIBUTE | The family of Ashley Dale, 28, tragically shot dead in Old Swan at the weekend, have issued a tribute and shared this photo from Ashley’s graduation. Info via https://t.co/knywzGAjhh or @Crimestoppers on 0800 555 111 ref: 22000615873. More 👉

https://t.co/EqmYhZryM1 pic.twitter.com/BNIwlDxLnf

— Merseyside Police (@MerseyPolice) August 22, 2022