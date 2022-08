Távozik a McLarentől a Forma–1 mosolykirálya

A pilóta és az istálló közleménye szerint a szakítás közös megegyezés eredménye, melynek során a felek 15 millió dollár kifizetése révén semmisnek tekintik a pilóta 2023-ra szóló opciós szerződésének meghosszabbítását.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.

The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.

— McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022