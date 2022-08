LMBTQ-val célozza a fiatalokat, a helyiek megvonják a könyvtár támogatását

A Jamestown Township nevű település lakói augusztus elején a michigani Patmos könyvtár közpénzből történő finanszírozása ellen szavaztak, miután a Wall Street Journal szerint a könyvtár nem volt hajlandó eltávolítani bizonyos könyveket, amelyekről a lakosok azt állították, hogy nem megfelelőek a gyermekek számára.

Larry Walton, a könyvtár igazgatótanácsának elnöke szerint szülők csoportjai kezdték el elégedetlenségüket kifejezni a könyvtári tanács havi ülésein, valamint a könyvek polcokról való eltávolítását is követelték. A könyvtár elutasította a kérdéses kiadványok forgalomból való kivonását.

A jamestown-i konzervatívok csoportja, amely nem értett egyet a kérdéses könyvek megtartása mellett hozott döntéssel, kampányt szervezett a könyvtár megszüntetésére. A csoport szórólapokat osztogatott, amelyek szerint a könyvtárban sok LMBTQ-tartalmú könyv és pornográf, szexuális grafikát tartalmazó anyag található, továbbá a kiadványok nagyon fiatal és befolyásolható gyerekeknek szólnak – írta a The Wall Street Journal egy hozzájuk eljutott szórólap példányára hivatkozva.

A Business Insider információi szerint

Az intézményt így a bezárás veszélye fenyegeti, ha nem tudja pótolni ezeket a forrásokat – mondta Larry Walton.

A Bride Michigan hírportál a könyvtár tisztviselőitől kapott információkra hivatkozva arról számolt be, hogy a Patmos könyvtár körülbelül kilencven olyan könyvet tart, amely LMBTQ-témával foglalkozik.

A Fox News értesülései szerint a lakosok a könyvtárban tartott kötetek közül kifogásolták többek között a Gender Queer: Emlékirat című könyvet, amelyet az az Egyesült Államokban számos kritika ért tartalma miatt, továbbá több tucat iskola vette le könyvtárainak polcairól. A képregény formátumban készült kiadvány a könyv szerzőjének nemi identitáskeresésről számol be, néhol erotikus illusztrációkkal ábrázolva azt.

