Ketchuppal próbálták meg átverni a bérgyilkosok

Az India déli részén található Karnátaka tartományban, Bengaluru városában élő asszony és annak szeretője elhatározta, hogy megszabadul a nő taxisofőrként dolgozó férjétől – írta The Times of India nyomán a Mirror.

Bérgyilkosokat béreltek fel, akik kilencvenezer rúpia – 466 ezer forint – előleget kaptak, és további száztízezer rúpiát ígértek nekik, ha elvégzik a munkát.

A bérgyilkosok el is rabolták a férfit, és a szomszédos Tamilnádu államba szöktek vele, hogy megöljék. A férfiak azonban útközben annyira megkedvelték a célpontjukat, hogy rájöttek, képtelenek lennének ártani neki.

Woman hires hitmen to kill husband but they become friends and fake murder with ketchup https://t.co/RGqQUha0sy

— Technical earn (@Technicalearn5) August 23, 2022