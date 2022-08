Fél éve tart az orosz-ukrán háború

Napra pontosan fél évvel ezelőtt kezdődött a háború. A harcok továbbra sem csitulnak.

Hat hónapja tart a háború

Ukrajnában fokozott készültségben várják a mai függetlenség napját. Az eddigieknél is hevesebb orosz támadásokra számítanak. A fővárosban is korlátozásokat vezettek be, mert arra számítanak, hogy Kijevet is rakétatalálat érheti a következő napokban. A kelet-ukrajnai Harkivban kijárási tilalmat hirdettek kedd estétől.

Az elmúlt hat hónapban nem csak Ukrajna, hanem az egész világ felbolydult, két északi skandináv állam, Finnország és Svédország be akar lépni a NATO-ba, Brüsszel pedig sorra készíti a szankciós csomagokat Oroszországgal szemben. Ennek következtében a háborús infláció és az energiaárak mindenhol elszabadultak, az orosz és ukrán élelmiszerexport kiesése komoly éhínséggel fenyeget a világ több térségben, melyek migrációs kiindulópontok is egyben.

Ukrajnának több nyugati állam szállít fegyvereket, Oroszországot pedig számos nyugati cég hagyta el. Magyarország nem támogatja fegyverekkel a háborút, nem támogat egyetlen olyan javaslatot sem, amely belesodorhatja Magyarországot és a NATO-t a konfliktusba. Magyarország nem akarja veszélybe sodorni a kárpátaljai magyarokat és kitenni őket potenciális támadásoknak.

Hazánk a konfliktusban elejétől fogva a békés rendezést szorgalmazza, több ízben is felajánlotta, hogy helyszínt biztosít a béketárgyalásokhoz.

Történelmünk legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, folyamatosan segélycsomagokat küld, továbbá fogadja és ellátja a hozzánk érkező ukrajnai menekülteket.

A magyar kormány álláspontja egyértelmű: