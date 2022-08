Erőszakhullámot okoznak Amerikában Soros „progresszív” ügyészei

Erőszakhullám jellemzi azoknak az úgynevezett „progressszív” amerikai ügyészeknek a tevékenységét, akik Soros György támogatásának köszönhetően nyerték meg a választást. A vád érzékenyített képviselői számos ponton átalakították a rendészeti gyakorlatot, több bűncselekményfajtát dekriminalizáltak, sok esetben a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére sem emelnek vádat, és volt más olyan eset is, hogy egy gyilkosság elkövetője jelképes összegű óvadékért volt feltételes szabadlábon, amikor elkövette tettét. A dekriminalizálás Magyarországon sem ismeretlen, a korábbi baloldali kormányzatok idején került a köztudatba a „megélhetési bűnözés” fogalma, és jogszabály lépett hatályba az elkövetési értékhatárról is, ami számos esetben tette érdektelenné a hatóságokat abban, hogy nyomozást indítsanak.

A Soros György támogatta, úgynevezett „progresszív” amerikai ügyészek tevékenységével, annak valódi hatásaival foglalkozik legújabb bejegyzésében a Tűzfalcsoport, amely a 444.hu korábbi felvetésire reflektál. Az ugyancsak Soros érdekeltségébe tartozó 444.hu elemzése szerint nincs ok-okozati összefüggés, hogy a spekuláns által támogatott ügyészek körzeteiben ugrásszerűen megemelkedett az erőszakos bűncselekmények száma a hivatalba lépésük után, illetve azután, hogy az érintett ügyészek számos bűncselekményfajtát dekriminalizáltak, sok esetben nem emelnek vádat, sőt, életellenes támadások elkövetőit jelképes összegű óvadék fejében feltételes szabadlábra engedik.

A 444.hu okfejtése szerint az egész Egyesült Államokban terjedő újabb erőszakhullám megfékezésének kulcsa nem a szigorú jogszabályok következetes betartásával, betartatásával érhető el, hanem azzal, hogy a társadalom alsóbb rétegeiből származó bűnelkövetőknek az állam lakást, megélhetést biztosít, mert akkor nem kényszerülnek rá a bűnözésre. A portál szerint Soros György ezirányú tevékenysége pozitív hatással van Amerikára, az érzékenyített ügyészek generálta erőszakhullám ügyét pedig csak a helyi rendőrség fújja fel, merthogy a szerző szerint a helyi rendőrség testületként alapvetően konzervatív értékek mentén végzi a feladatait.

Ezzel szemben a Tűzfalcsoport felhívta a figyelmet arra, hogy Soros csaknem egy évtizede támogatja a Black Lives Matter (BLM) mozgalmat, amelynek aktivistái és szimpatizánsai két éve, George Floyd halála után lángba borították az Egyesült Államokat, számos helyen polgárháborús állapotokat okozva. A portál a számok alapján, és konkrét ügyészeket említve is elemezte a helyzetet:

Philadelphiában a gyilkosságok száma több mint kétszeresére nőtt azóta, hogy a Soros által támogatott Larry Krasnert 2017-ben megválasztották ügyésznek, az Illinois-ban, Cook megyében pedig 2021-ben több mint ezer gyilkosságot jegyeztek fel, 1994 óta a legtöbbet.

A Wisconsin államban lévő Waukesha városban 2021 novemberében egy bűnöző a rendőrök elől menekülve belehajtott egy békés felvonulásba, ennek következtében hatan meghaltak, és több mint hatvan ember súlyosan megsérült. A gázolót épp akkor engedték ki a Milwaukee megyei börtönből – mindössze ezer dolláros óvadék ellenében –, annak ellenére, hogy korábban erőszakos bűncselekményeket követett el.

A Tűzfalcsoport idézte a V4NA cikkét is, amiben arról írtak, hogy a Los Angeles-i ügyész is szerepel azok listáján, akiket Soros György rengeteg pénzzel támogatott. George Gascón korábban olyan reformokat vezetett be, amelyek miatt drasztikusan megnőtt a bűnözés, így nem csoda, hogy nem lép fel a vonatfosztogatások ellen. Megválasztása óta a rablások és a gyilkosságok száma is ugrásszerűen emelkedett, miután az ügyész jelentősen mérsékelte a bűncselekményekért járó büntetéseket.

A legnagyobb visszhangot egy nemrég meggyilkolt fiatal nő esete keltette, akit a munkahelyén öltek meg. Feltételezett gyilkosa óvadék ellenében szabadlábon volt két korábbi letartóztatás miatt. Az áldozat apja a politikusokat hibáztatta, akik szabadon engedték a bűnözőket.

Ez a vélekedés egyébként egyre gyakoribb azokban a városokban, ahol Soros György által támogatott ügyészek uralkodnak.

A dekriminalizálás, mint társadalmi kísérlet nem ismeretlen a magyarok számára sem: emlékezetes, amikor a baloldali kormányzatok idején köztudatba került a „megélhetési bűnözés”, mint új rendészeti fogalom, amelynek konkrétan büntetőjogi vonzata is volt. A rendészeti eljárások gyakorlatát átalakította a bűncselekmények vizsgálatában bevezetett értékhatár, húszezer forintos kár alatt a rendőrség nem indított eljárást, ez pedig számos esetben azt eredményezte, hogy a hatóságnak nem állt érdekében ennél magasabb összeget megállapítani, mert így nyomozni sem kellett.

