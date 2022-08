Elszólta magát – A belga miniszterelnök öt-tíz nehéz télre számít Európában

Alexander De Croo belga miniszterelnök az ICO Terminals kikötőkezelő vállalatnál tartott találkozóján arra figyelmeztetett, hogy az országnak hosszú távú gazdasági nehézségekkel kell szembenéznie a megugró energiaköltségek miatt – számolt be a Bloomberg . A miniszterelnök szerint a következő öt-tíz tél nehéz lesz. Egész Európában nagyon nehéz helyzet van kialakulóban.

Bár De Croo megerősítette meggyőződését, hogy Belgium túl fog jutni a nehézségeken, kezdetben azonban nem volt optimista, és kijelentette, hogy „a következő öt-tíz tél nehéz lesz. Egész Európában nagyon nehéz helyzet van kialakulóban. Egyes ágazatok komoly nehézségekkel küzdenek a magas energiaárak miatt” – mondta a sajtónak az ICO Terminals kikötőkezelő vállalatnál hétfőn tett látogatásakor.

A szervezet vezetője, Hans Maertens is csatlakozott a miniszterelnök véleményéhez, aki a sok vállalkozásra nehezedő teherről és „súlyos felhőkről beszélt a flamand gazdaság felett”.

„Figyelemmel kísérjük a helyzetet, de világosan kell látnunk: a következő hónapok nehezek lesznek, a következő telek is nehezek lesznek. A legjobbakban reménykedve kell majd kilábalnunk belőle, miközben a legrosszabbra készülünk. Ha a helyzet végül jobbnak bizonyul a vártnál, akkor is hasznos volt felkészülni”

– nyilatkozta De Croo a sajtónak.

A magas energiaárak hatása már most is érezhető a belga gazdaság alapvető ágazataiban. A belga vállalatok, különösen azok, amelyek az energiaigényes területeken tevékenykednek, jelenleg a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, továbbá egy „gazdasági időzített bombára” is felhívták a figyelmet, abban az esetben, ha Oroszország leállítja a gázszállításokat.

A belga ipar az ország teljes földgáz-felhasználásának mintegy negyedét teszi ki. Egyes ágazatok már csökkentették kapacitásukat a magas energiaárak miatt, néhányan közülük közel 50 százalékkal – mutatott rá hírportál.

Az ország előtt álló kihívások fényében a miniszterelnök hangsúlyozta: „támogatni kell egymást ezekben a nehéz időkben.”

Kiemelt kép: Alexander De Croo belga miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/ISOPIX pool/Frederic Sierakowski)