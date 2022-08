A brit miniszterelnök váratlanul megint Kijevbe látogatott

A hírportál hozzáfűzte, hogy Johnson már harmadjára látogatott el az ukrán fővárosba az Oroszország által elindított háború február 24-i kezdete óta. „Mindannyiunk számára fontos az, ami most Ukrajnában történik. Ezért vagyok ma Kijevben. Ezért támogatja az Egyesült Királyság továbbra is ukrán barátainkat. Hiszem, hogy Ukrajna meg tudja nyerni és meg is fogja nyerni ezt a háborút” – írta a brit miniszterelnök a Twitteren.

What happens in Ukraine matters to us all.

That is why I am in Kyiv today.

That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.

I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022