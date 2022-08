Villámárvíz öntötte el Dallast, halálos áldozata is van az áradásnak

Halálos áldozata is van a villámárvizeknek az Egyesült Államokban. Dallasra évtizedek óta nem látott mennyiségű eső esett. Akadozik a közúti és légi közlekedés is. Az előrejelzés szerint az esőzések tovább folytatódnak – számolt be az M1 Híradója.

Villámárvíz öntötte el Dallast, legalább egy halálos áldozata van az áradásnak A kocsik tengelyéig ért a víz Dallasban a hétfő esti felhőszakadás után. Vasárnap óta csaknem 200 milliméternyi csapadék hullott a városra. A hirtelen lezúduló eső lakott területeket öntött el. A víz több helyen most is térdig ér. A segélykérő szolgálatok adatai szerint több mintegy ötszázszor riasztották a tűzoltókat a vihar után. „Majd fél óráig tartott, mire megoldást találtak a tűzoltók a kimentésemre. Az ár olyan erős volt, hogy bárkit elmosott volna” – mondta egy férfi, akit megmentettek a tűzoltók. A vihar fennakadásokat okozott a közlekedésben is. A dallasi nemzetközi repülőtérről induló járatok egy részét törölték. Több út járhatatlanná vált. A Dallast Little-Rockkal összekötő autópályán ideiglenesen leállították a forgalmat. A kocsijukban rekedt sofőrök derékig érő vízről beszéltek. Őket csak gumicsónakokkal tudták kimenteni. Az erős ár több autót is felborított. A város északkeleti részén fekvő White Rock Lake víztározó is csordultig megtelt és kiáradt. Dallas megyében hétfőn szükségállapotot hirdetettek. A heves zivatarok gyakoriak a térségben, de hasonló viharra kilencven éve nem volt példa. Az előrejelzések szerint az esőzések tovább folytatódnak.