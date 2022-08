Újabb újságírót gyilkoltak meg Mexikóban

Fredid Romant Chilpancingo városában lőtték agyon; támadói motorkerékpárról nyitottak tüzet rá.

Roman 35 éve dolgozott újságíróként, és a közelmúltban oktatási és belpolitikai témákban publikált. Korábban La Realidad címen lapot is alapított, de az azóta megszűnt.

About an hour ago, local journalist Fredid Román was shot and killed in the city of #Chilpancingo, #Guerrero. He is at least the 15th journalist killed this year in Mexico.

