Többen megfulladtak egy mocsárba zuhant teherautóban

Hat embert ki tudtak menteni, őket kórházban ápolják.

Az ugandai vöröskereszt ugyanakkor tizenöt halottról jelentett.

A helyi piaci árusokat szállító teherautó eddig tisztázatlan körülmények között felborult, és egy útszéli mocsárba zuhant. Az emberek a raktérben voltak, és beszorultak a ponyva alá. A vöröskereszt közölte, hogy a holttesteken nem találtak egyéb sérüléseket, ezért abból indulnak ki, hogy az utasok megfulladtak.

📌📌📌📌

Major Incident registered.

22nd/ 8/ 2022

Time : 4:20am

Location : Aten – 2km away from Amuria town, Aten town council along Moroto highway.

Type of Incident : Lorry carrying traders overturned into a swamp

Hazard – Crowds

Access: Moroto highway

58 Casualities

1/3 pic.twitter.com/KhyUFX70MJ

— Uganda Red Cross Society (@UgandaRedCross) August 22, 2022