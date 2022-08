Több ezren tüntettek a bűnözés és az infláció ellen Haitin

A megmozdulások résztvevői a főváros, Port-au-Prince egyes kerületeiben égő barikádokat emeltek. Sokan az üzemanyaghiány miatt is elégedetlenkedtek.

Tüntetések voltak Cap-Haitien, Petit-Goave és Jacmel városokban is. Sokan piros pólókat viseltek függetlenség (endepandans) felirattal.

Jean Baden Dubois, a haiti nemzeti bank elnöke a nap folyamán ismertette, hogy a karibi szigetország gazdasága feltehetően 0,4 százalékkal fog zsugorodni az idén a tíz éve nem látott infláció és a helyi fizetőeszköz elértéktelenedése mellett.

#Haiti‘s capital, Port-au-Prince, is dominated by vicious gangs supplied with heavy weapons imported from the U.S. But #Haitians are protesting anyway, risking their lives. Any shame, @USEmbassyHaiti, for supporting the repressive regime? @madanboukman @jmakala @AmbDanFoote https://t.co/9yd9YyC7MN

— James North (@jamesnorth7) August 22, 2022