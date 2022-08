Telefonját keresztül csapta agyon a villám a fiatal lányt

Ritka baleset áldozata lett egy fiatal lány a délkelet-ázsiai Malajziában, miután villám csapott a családja házába.

A 12 éves, közép-malajziai Gua Musangban élő Nur Asyqin Qistina a villámcsapás idején az ágyában feküdt és a mobiltelefonját tartotta a kezében. Qistina a készüléket éppen töltötte, az az elektromos hálózathoz volt csatlakoztatva, amikor a házat ért erős kisülés végigszaladt az elektromos vezetékeken, a telefonon keresztül pedig őt is elérte.

Az édesapja a közeli templomban imádkozott, a környéken azonban áramkimaradást okozott a villámlás, ezért inkább úgy döntött, hamarabb hazaindul.

A ház ajtajához érve kétségbeesett felesége kiáltásaira lett figyelmes. A pánikba esett nő közölte a férjével, hogy Qistina eszméletlenül fekszik az ágyában.

Az apa azonnal megvizsgálta a lányát. Mivel égési nyomokat talált a testén és az ágy matracán, a jobb kezében pedig meglátta a kiégett mobiltelefont, azonnal felkapta Qistinát és meg sem állt vele a kórházig.

