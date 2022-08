Hajtóvadászat: fegyverropogás hangja riasztotta az utca lakóit, borzalmas, ami utána történt

A merseyside-i rendőrség közleménye szerint az északnyugat-angliai Liverpool Knotty Ash nevű negyedében egy férfi hétfő este lövöldözni kezdett egy házban. A támadó betörést kísérelt meg, majd később fegyverropogás hangja járta be az utcákat – írta a The Sun.

A rendőrök és a mentők hamar a helyszínre értek, ahol egy kilencéves kislányt súlyos mellkasi sérülésekkel találtak, miután eltalálta egy golyó. A gyermeket hamar kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. A szülei könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A fegyveres elkövető elmenekült a helyszínről, a rendőrség keresi. A helyi lakóközösség megdöbbent a szörnyű bűncselekmény hallatán.

„Részvétünk a családnak ebben a nagyon nehéz időszakban. Soha egyetlen szülőnek sem szabadna átélnie a gyermeke elvesztését, pláne ilyen szörnyű körülmények között” – fogalmazott a sajtónak az egyik szomszéd.

