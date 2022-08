Hadihajó, világháborús bomba és a „spanyol Stonehenge" is felszínre került az aszály miatt

A rendkívüli aszály miatt egyre több helyen bukkantak különleges leletekre a kiszáradó folyómedrekben. Spanyolországban ősi kövek váltak láthatóvá egy víztározó alján, Olaszországban bombát találtak a szakértők a Pó medrében, Szerbiában pedig egy második világháborús hajóroncs került a felszínre – számolt be az M1 Híradója.

Értékes történelmi leletek bukkantak elő az alacsony vízállású folyók medréből világszerte

Egy 600 éves szoborcsoportot találtak a Foyeliang nevű zátony legmagasabb részén Kínában. Az egyik szobor egy lótusz talapzaton ülő szerzetest ábrázol, és azután került elő, hogy a Jangce folyó vízállása a szárazság miatt rekordalacsony.

A különleges látványosság vonzza az érdeklődőket. Van, aki úszva közelíti meg a szigetet, hogy közelebbről szemügyre vehesse a kincseket.

„Nem hiszem, hogy látható marad, ha a vízszint újra megemelkedik, ezért vagyok itt, hogy megnézzem. Ez egy olyan kultúra, amelyet őseink hagytak ránk” – mondta egy kínai férfi.

Spanyolországban egy őskori sziklakör bukkant elő az aszály miatt egy víztározó mélyén.

A több tucat megalitikus kőből álló sziklakört a spanyol Stonehenge-nek is nevezik.

Egy német régész fedezte fel 1926-ban, de a területet 1963-ban, Franco diktatúrája alatt elárasztották. Hatvan év alatt most fordul elő negyedszer, hogy kilátszik a vízből.

„Meglepő, ritka lehetőség tanulmányozni egy olyan helyet, amelyet korábban csak nagyon rövid időszakokra engedett látni a víz” – mondta Enriqque Cedillo, a madridi egyetem egyik régésze.

Szerbiában a Duna alacsony vízállása több második világháborús német hadihajó roncsait tárta fel.

A fekete-tengeri flotta naszádjait 1944-ben vélhetően szándékosan süllyesztették el. Így akadályozták meg, hogy a hajók az előrenyomuló Vörös Hadsereg kezére jussanak. A több mint húsz roncsról azt feltételezik, hogy még mindig robbanóanyagokkal vannak megrakva.

„A második világháború nyomai, avagy a Vörös Hadsereg és a német hadiflotta konfliktusának maradványai most itt vannak előttünk. A háború egy ökológiai katasztrófát hagyott ránk, Prahovo lakóira, amely az elmúlt 78 évben minden nap fenyegetett bennünket” – mondta egy helyi lakos, aki könyvet is írt a német hajók történetéről.

De találtak már világháborús bombát is a kiszáradt Pó folyó medrében a szárazság miatt, amit hatástalanítaniuk kellett az olasz tűzszerészeknek.

Az aszály miatt hazánkban is ismét előbukkant a dunai szellemhajó: az alacsony vízállás miatt évek után ismét látható a titokzatos világháborús hajóroncs Vámosszabadinál. Pontos származásáról napjainkban is vitatkoznak a történészek. A hajó a II. világháborús harcokban süllyedt el, ugyanakkor az eredete napjainkban is vita tárgyát képezi.

