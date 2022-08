Folyóba ugrott, hogy kimentse fiát, nem élte túl

Az ugandai származású angol édesapa, Robert Kaweesi háromhetes nyaralásra érkezett a feleségével és négy gyermekével a közép-angliai Birminghamből az ugandai Pakwachba – írta a The Sun.

A család a Fehér-Nílus partján bérelt szállást. Kaweesi 12 éves fia az egyik este egyedül indult úszni a folyóba. A fiú egy darabig még ellen tudott állni folyó sodrásának, idővel azonban az áramlás egyre erősebb lett, ő pedig egyre inkább fáradt.

. @PoliceUg has recovered body of Robert Kaweesi who drowned in

R. Nile on vacation after a 2 day search. The deceased decided to swim with some of his family including his 12 y/o son

who was overpowered by the waves. The deceased rescued his son but instead drowned #NBSUpdates pic.twitter.com/TT5OZp9usq

— Kyambadde Solomon (@solokyambadde) August 19, 2022