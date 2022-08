Elbúcsúztatták az orosz újságírónőt, aki merényletben vesztette életét

Ezrek búcsúztatták azt az orosz újságírót, akivel egy autójába rejtett pokolgép végzett szombaton. Legutóbb a kétezres évek elején fordult elő, hogy Moszkva utcáin hasonló merényletet követtek el. Az orosz hatóságok egy ukrán nőt gyanúsítanak Darja Dugina meggyilkolásával, és a kijevi titkosszolgálatokat sejtik az események mögött. Az ukrán kormány szerint ezek a vádak nevetségesek – számolt be az M1 Híradó.

Az ukrán titkosszolgálatot gyanúsítják merénylettel az orosz hatóságok, a kijevi kormány tagadja a vádat

Több százan – köztük orosz parlamenti képviselők – búcsúztatták kedden Darja Duginát Moszkvában, az osztankinói tévéközpontban. A 29 évesen meggyilkolt újságíró koporsójánál tömegével helyeztek el virágot.

„Ha valakit megérintett tragikus halála, személyisége és feddhetetlensége, a lányom csak annyit dolgot kérne, hogy ne emlékezzen rá, ne dicsőítse. Harcoljon nagy hazánkért, mert a lányom az emberekért és Oroszországért halt meg a fronton. Mert a frontvonal itt van” – fogalmazott a megemlékezésen Alekszander Dugin.

Az ultanacionalista nézeteket valló férfit a nyugati sajtóban Vlagyimir Putyin ideológusaként is emlegetik. A Krím annektálásában betöltött szerepe miatt 2015 óta az amerikai, a kanadai és ausztrál kormány is szankciókkal sújtotta. Idén hasonló intézkedéseket léptettek életbe az azonos elveket valló lánya ellen is Ukrajna megtámadását támogató nyilatkozatai miatt.

Putyin elnök táviratban fejezte ki részvétét a meggyilkolt nő családjának, aljas és kegyetlen bűnténynek nevezve a történteket.

Az államfő posztumusz Bátorságrenddel is kitüntette az újságírót.

A Platonova vezetéknéven is ismert Darja Dugina szombat éjjel terepjárójával tartott hazafelé egy orosz kulturális fesztiválról, amikor Moszkva közelében, az orosz hatóságok szerint egy távirányítású bombával felrobbantották. A helyszínen életét vesztette.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat egy ukrán nőt gyanúsít a merénylettel.

A közzétett információk alapján Natalja Vovk július végén érkezett Oroszországba, és abban a házban bérelt lakást Moszkvában, ahol Dugina is lakott. A hétvégén részt vett ugyanazon a fesztiválon, amelyen az orosz újságíró is, ezután pedig elhagyta az országot.

Az orosz hatóságok szerint a nő ahhoz az ukrán katonai egységhez tartozik, amelyhez az Azov ezred is. Az ukrán kormány nevetséges kitalációnak nevezte, hogy köze lenne a Dugina elleni merénylethez. Egyúttal jelezték: a gyanúsított nő nem az ukrán erőknél szolgál. Az Azov ezred egyik katonája a Reutersnek arról beszélt, hogy nem ismeri a nőt, és náluk amúgy is csak férfiak szolgálnak.

„Az oroszok által bemutatott dokumentumok nem egy, az Azovnál szolgáló személyhez tartoznak. Nálunk minden katonát a mi engyeruhánkban fotóztak le az iratokhoz, ez a nő azonban a nemzeti gárda egyenruháját viseli a képen” – magyarázta a katona.

Egy Kijevbe menekült Putyin-ellenes politikus közben azt állította, hogy a robbantásért a közvélemény számára eddig ismeretlen orosz partizánmozgalom, a Nemzeti Köztársasági Hadsereg felelős, nem pedig az ukrán nemzeti gárda.

Moszkvában utoljára a 2000-es évek elején voltak pokolgépes merényletek. Az akkori kormány szinte tehetetlen volt a hasonló esetekkel szemben, amelyek részben politikai célú terrortámadások, részben pedig alvilági leszámolások voltak.

Kiemelt kép: Alekszander Dugin orosz ideológus a meggyilkolt lánya, Darja Dugina ravatalánál a moszkvai Osztankinói tévétoronyban, 2022. augusztus 23-án (MTI/EPA/Makszim Sipenkov)