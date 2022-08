Áruhiány van, az árak az egekben Franciaországban

Folyamatosan emelkednek az energiaárak Franciaországban, miközben egyre magasabb az infláció. A francia uniós biztos arra kérte az embereket, hogy csak keveset használják a légkondicionáló berendezéseket, télen pedig legalább két-három fokkal állítsák lejjebb a fűtést. Az energiaválság az élelmiszerárakra is kihat, a francia kormány élelmiszer-utalványok illetve rendkívüli iskolakezdési támogatás bevezetését tervezi – számolt be az M1 Híradója.

Energiaválság és infláció Franciaországban

Egyre komolyabb gondokat okoz az energiaárak gyors emelkedése Franciaországban.

Néhány napja Thierry Breton uniós biztos arra kérte az embereket, ne használják túl sokat a légkondicionálókat, télen pedig legalább két-három fokkal vegyék lejjebb a fűtést.

A párizsiak körében vegyes fogadtatása volt a javaslatnak. Volt, aki elutasította. „Szerintem otthon azt csinálunk, amit akarunk, hiszen mi fizetünk a gázért és az áramért” – mondta egy nő.

Franciaország a gáz 15 százalékát Oroszországtól kapja, a többit más országokból, egyebek mellett Norvégiából szerzi be. A villamos energia mintegy 20 százalékát pedig az atomerőművek biztosítják. Ám a rendkívüli szárazság miatt csökkent a létesítmények kapacitása, ami az ellátásban is fennakadásokat okozott.

A legtöbb francia a magas infláció miatt már a hiteleket is nehezebben tudja fizetni, a törlesztőrészletek ugyanis egy év alatt 30 százalékkal nőttek.

Az élelmiszeripar is megérzi az magas inflációt, illetve az orosz–ukrán háború és a szankciók okozta energiaválságot. A párizsi pékek átszervezték a munkát, hogy csökkentsék a kiadásokat.

„A korábbi napi öt helyet most csak háromszor sütünk, a különleges kenyereket és a bagetteket pedig együtt rakjuk be a sütőbe, nem pedig külön” – magyarázta az egyik pék, a bevételük azonban naponta így is 25 százalékkal kevesebb.

Sok élelmiszer hiányzik az üzletekből, az olaj, a mustár és a liszt szinte eltűnt a polcokról az orosz és az ukrán export leállása miatt. Az áruhiány pedig felhajtja az árakat, amit a vállalkozók kénytelenek áthárítani a vásárlókra.

„Az emberek egyre óvatosabbak, kevesebbet vásárolnak, amit persze mi is megérzünk” – panaszolta az egyik eladó.

A francia kormány most élelmiszer-utalványok illetve rendkívüli iskolakezdési támogatás bevezetését tervezi.

Kiemelt kép: Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos sajtótájékoztatót tart az Európai Unió digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozat-tervezetetéről Brüsszelben 2022. január 26-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)