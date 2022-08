A rendőrök fegyverével nyitott tüzet a megbilincselt ámokfutó

Egy zavarodott, furcsán viselkedő nőhöz riasztották a rendőröket szombaton az egyesült államokbeli Oklahoma Cityben. A 37 éves Rachel Zion Clayt a saját biztonsága érdekében őrizetbe vették, megbilincselték és a járőrkocsi hátsó ülésére ültették, miközben egy tanú vallomását hallgatták. Ekkor megtörtént az, amire a jelenlévők közül senki sem számított – írta az ABC7.

Woman high on meth shoots officer with his own AR-15 https://t.co/fnic01HDvJ via @MailOnline Rachel Zion Clay was detained by officers for crawling around and barking in a homeowner’s yard

Clay valahogyan lefejtette magáról a bilincset, majd a kocsiban megtalálta a fegyverzár kinyitásához a kapcsolót, és hozzájutott egy félautomata puskához. Nem sokkal később habozás nélkül tüzet nyitott.

A zavarodott nő a szemtanút és az egyik rendőrt is meglőtte. Tízszer húzta meg a ravaszt, azt követően elbarikádozta magát a rendőrautóban, ahol három órán keresztül ellenállt, majd végül feladta magát.

A jelenetet a rendőrök testkamerája és a járőrkocsi fedélzeti kamerája is rögzítette, a videófelvételt pedig azóta nyilvánosságra is hozták.

JewishResister: Welcome back to another, what if they were black?

Here we have white woman Rachel Zion Clay shooting at police with an AR-15. She was taken into custody without a single scratch.

If she were black, what would’ve happened? We know alread… pic.twitter.com/y78AcKQael

