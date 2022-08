Víztározóban elsüllyedt kocsiból került elő a fiatal holtteste

Holttestet találtak egy elsüllyedt autóban a kaliforniai Prosser Creek víztározóban – írja a New York Post.

Authorities spent 20,000 man-hours hunting for Kiely Rodni… only for amateur dive team to ‘find her in A DAY’ https://t.co/tYjLBH0XFG pic.twitter.com/Aqqk9m2PFt

— Daily Mail US (@DailyMail) August 22, 2022