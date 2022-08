Videón a különös betörő – nem hittek a szemüknek a tengerparti ház lakói

Különös betörő hatolt be egy tengerparti házba Új Zélandon. A hívatlan vendégre kora reggel bukkantak rá. A fiatal fóka vélhetően a macskaajtón keresztül jutott be a házba, miközben a jelek szerint halálra rémítette a család cicáját. Több helyiséget is végigjárt, mire sikerült őt kiterelni a kertbe, közben a család értesítette a természetvédelmi hatóságot. Végül a vadőrök befogták az elkóborolt állatot, és visszatessékelték a tengerbe – közölte az M1 Híradója.

Fiatal fóka tört be egy új-zélandi családi házba