Vidámparkban gázolt egy kisvonat

Kisvonat ütött el egy gyermeket az Egyesült Államokban. A kétéves sérült a családjával látogatott el a vidámparkba, amikor eddig ismeretlen okok miatt a mozgó kisvonat elé került, ami elgázolta.

Súlyosan megsérült egy kétéves kisgyermek, miután elütötte egy kisvonat az egyik New Jersey-i vidámparkban szombaton délután – írta a Fox News a rendőrség közleményére hivatkozva.

New Jersey amusement park train strikes, injures 2-year-old, police say https://t.co/lLRdP9fpVS — Fox News (@FoxNews) August 22, 2022

A rendőrség beszámolója szerint a kisgyermeket súlyos sérülésekkel szállították kórházba, állapota kritikus. Azt nem tudni, miképp kerülhetett a mozgó kisvonat elé.

A Land of Make Believe egy harminc hektáros vízi vidámpark, ahol lovagolni is lehet, 1954-től működik az egyesült államokbeli Warren megyében, egy egykori tejtermelő farmon.

Kiemelt kép: Kisvasút a Land of Make Believe vidámparkban Fotó: Wikipedia.org