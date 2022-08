Sztrájkolnak Nagy-Britanniában, a szigetország forró ősz elé néz

Sztrájk miatt szünetel a forgalom az Egyesült Királyság legnagyobb konténerkikötőjében. Az ott dolgozók ugyanis keveslik a munkáltató által ajánlott béremelést. A szigetország forró ősz elé néz: a száguldó infláció miatt egyre több ágazatban követelnek béremelést a szakszervezetek – hangzott el az M1 Híradójában.

Sztrájk miatt szünetel a forgalom az Egyesült Királyság legnagyobb konténerkikötőjében

Sztrájkőrség fogadta vasárnap reggel az érkezőket az Egyesült Királyság legnagyobb konténerkikötőjének bejáratánál. A szokásos kamionforgalomnak nyoma sincs, a daruk nem mozdulnak, a dokkoknál szokatlan csend honol.

Pedig Felixstowe kikötőjében évente 4 millió konténert rakodnak ki, az ide érkező több ezer tengeri teherszállító hajóról. Ám most nyolc napra megbénul a forgalom, miután csaknem 2000 rakodómunkás, darukezelő és kikötői dolgozó lépett sztrájkba. Ilyesmire több, mint három évtizede nem volt példa.

A munkabeszüntetéshez a dolgozók négyötöde csatlakozott, miután a hetek óta húzódó bértárgyalások zátonyra futottak. A szakszervezet kevesli a munkáltató által felajánlott, átlag 8 százalékos béremelést.

„Az emberek dühösek, mivel a cég az elmúlt években jókora nyereséget halmozott fel, de ebből az alkalmazottakkal semmit nem hajlandó megosztani” – mondta a Unite Union érdekképviselet egyik vezetője.

A sztrájk a közúti fuvarozó cégeknek halmozódó veszteségeket, az áruellátási láncokban pedig további fennakadásokat okozhat. A kikötői dolgozók szerint azonban még az általuk követelt minimum 10 százalékos béremelés sem ellensúlyozza a száguldó infláció hatásait.

A brit statisztikai hivatal szerda reggel jelentette be, hogy a lakhatási költségek nélkül számolt fogyasztói árak júliusban 10, 1 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Elsősorban az élelmiszerek és az üzemanyagok drágultak a vártnál is nagyobb mértékben. A kereskedők további áremelkedésre számítanak.

„Nehéz hónapok előtt állunk. A rendkívüli szárazság megtizedelte az idei termést, ehhez jön még az Ukrajnában dúló háború, szóval több irányból is komoly nyomás nehezedik az ágazatra” – magyarázta az egyik nagy élelmiszerlánc igazgatója.

A jegybank előrejelzése szerint az infláció ősszel már a 13 százalékot is meghaladhatja. Ráadásul az Egyesült Királyságban az 1970-es évek óta nem látott mértékben drágulnak az emergiahordozók, így a fűtési szezon beálltával a brit háztatartások reáljövedelme tovább zsugorodik.

Szombat reggel a nagyobb pályaudvarok bejáratánál is sztrájkőrök sorakoztak. Nyár eleje óta már hatodik alkalommal bénult meg a vonatközlekedés: országszerte csak minden ötödik szerelvény indult el a menetrend szerint.

„Nagyon elszántak vagyunk. Addig folytatjuk a tiltakozást, míg kapunk egy elfogadható béremelési javaslatot, amiről a tagság is szavazni fog. Nincs más választásunk” – jelentette ki a legnagyobb brit közlekedési szakszervezet főtitkára.

A megélhetési költségek gyors emelkedése miatt újabb és újabb érdekképviseletek döntenek úgy, hogy sztrájkkal kényszerítik ki az inflációkövető béremelést.

Pénteken a napi öt millió utast szállító londoni metró több vonalán is szünetelt a közlekedés, miközben másfél ezer buszsofőr sem vette fel a munkát. A következő hetekre a legnagyobb brit távközlési vállalat munkatársai, a postai dolgozók, a hulladékszállítók, sőt még az ügyvédek is sztrájkot jelentettek be.