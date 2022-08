Stoptáblánál buktak le a matchetés emberrablók

A Long Island-i rendőrök egy rutinszerű közúti ellenőrzés során fedeztek fel egy férfit, akit túszként tartottak fogva a saját kisteherautójában – írja a New York Post.

Cops rescue man being held hostage by machete-wielding kidnappers in own pickup truck https://t.co/sFsZXFeruI pic.twitter.com/1xjsJuper2

— New York Post (@nypost) August 21, 2022