„Menjetek játszani a pincébe!” – kérte gyerekeit az apa, majd agyonlőtte anyjukat és végzett magával

Egy minnesotai férfi lelőtte a feleségét, majd maga ellen fordította a fegyvert, amíg öt gyerekük a pincében játszott – írja a Fox News.

Man told his 5 kids to go play in the basement before shooting their mother, himself https://t.co/4hHDktGaFd

— Fox News (@FoxNews) August 20, 2022