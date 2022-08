Kemény tél elé néznek a németek: gázkimaradások és egekbe szökő rezsiszámlák

Egyre nagyobb az energiapánik Németországban, miután az oroszok újra leállították a gázszállítást az Északi Áramlat 1 vezetéken. A német sajtó most arról cikkezik, hogy a berlini kormány további szigorításokkal akar spórolást elérni. Kötelező lesz például zárva tartani a boltok ajtaját, gázzal és árammal pedig nem fűthetik a medencéket – közölte az M1 Híradója.

Újabb spórolási ötleteken dolgozik a berlini kormány

Tárva-nyitva az egyik berlini drogéria bejárata, de már nem sokáig: hamarosan kötelező lesz zárva tartani a boltok ajtaját Németországban, és fényreklámokat sem használhatnak. Legalábbis ez szerepel abban az energiatakarékossági tervben, amelyet a Bild szivárogtatott ki.

A német napilap azt írta: a gazdasági miniszter, Robert Habeck szeptembertől drasztikus intézkedéseket akar bevezetni, például a kiskereskedőknek folyamatosan csukva kell tartaniuk az üzletük ajtaját, a hotelek és wellnessközpontok pedig nem használhatják a gázzal és az árammal fűtött medencéket.

És szigorítanak a közintézményeknél is: tizenkilenc Celsius- foknál nem lehet melegebb télen az irodákban.

Sőt, ahol nehéz fizikai munkát végeznek, ott a tizenkét fok is elég lesz. Hasonló ötletekkel nem először áll elő a német szövetségi kormány, korábban azt tanácsolták, hogy az emberek mossanak alacsonyabb hőfokon és fürödjenek hidegebb vízben.

Sorra borulnak sötétségbe a városok is, Darmstadtban harminc műemlék díszkivilágítását kapcsolták le. Az uszodák medencéit csak huszonhat fokra fűtik fel, az iskolákban pedig szeptembertől nem lesz meleg víz. „Ezzel hatvan–hetven háztartás áramigényét tudjuk megtakarítani éves szinten” – mondta Jochen Partsch, Darmstadt polgármestere.

Kapcsolódó tartalom

Hiába a takarékosság, a legrosszabb forgatókönyv kezd valóra válni. A német közüzemi ügynökség szerint orosz gáz nélkül télen biztosan gázkimaradások lesznek.

„A helyzet feszült, és nem zárható ki annak további romlása sem. Kemény tél elé néznek a németek. A közüzemi ügynökség szerint regionális gázkimaradásokra kell számítani. Ez azt jelenti, hogy bizonyos régiókban egymást követően többször is gázhiány léphet fel. Többen úgy vélik, hogy Bajorország tartományt fenyegeti a leginkább az esetleges gázhiány” – mondta Noll Katalin, az M1 tudósítója.

Nemcsak az ellátás van veszélyben, a rezsiköltségek is elviselhetetlen terhet jelentenek a németeknek, ezért egyre nagyobb a felháborodás

– mondta az Alapjogokért Központ elemzője. Szikra Levente szerint a berlini kormányon belül sincs egység energiaügyben: a Zöldek álláspontja továbbra is az, hogy a megmaradt három atomerőművet is be kell zárni, ez azonban újabb árrobbanást okozna az energiapiacon.

A kormány nem tud egységes irányvonalat képviselni, hogy miként segítsen a lakosság terhein. Ebből következik az, hogy a lakosság elégedetlensége folyamatosan növekszik, hiszen a világpiaci árak nagyon megterhelik az embereket. A kormány részéről pedig nem egységes az álláspont arról, hogy miképpen kell kezelni ezt a válságot – fogalmazott a szakértő.

„Fájhat az embereknek a német kormány legújabb tervezete” – írta az Index. Berlin ugyanis elsőbbséget adna a szénvonatoknak a személyszállítással szemben a vasúthálózaton, vagyis a háborús infláció és válság miatt ezután nem a személy-, hanem a teherszállításnak lenne elsőbbsége a vasúti hálózatokon. Szakértők megjegyzik, hogy ez a döntés óriási káoszhoz vezethet a német infrastruktúrában.

A kiemelt kép illusztráció.