A lopott autóban felejtett pénztárcája buktatta le a tolvajt

Őrizetbe vettek egy férfit az Egyesült Államokban, miután ellopott egy autót. Menekülés közben balesetet szenvedett, ezért gyalog próbált meglógni, ám a tárcáját az összetört járműben hagyta.

Kapcsolódó tartalom

Letartóztattak egy férfit a Tennessee állambeli Memphisben, miután ellopott egy autót, de a pénztárcáját a járműben felejtette – írja a Fox News.

Tennessee suspect arrested after leaving his wallet in stolen car https://t.co/0LyudGcRlv — Fox News (@FoxNews) August 21, 2022

A rendőrség elmondta, hogy egy lakossági bejelentéshez vonultak ki, mert egy férfi állítólag több emberre is rátámadt. A gyanúsított egy lopott Hondával hagyta el a helyszínt, majd menekülés közben többször is rálőtt a támadás áldozataira, akik megpróbálták követni. A lövöldöző nekiment az áldozatok autójának is, majd továbbhajtott. Végül a Memphis melletti Bartlett városában teljesen összetörte az autót, ezért gyalog menekült tovább.

A rendőrség átkutatta a baleset helyszínét, az összeroncsolódott autóban pedig találtak egy pénztárcát és egy lopott fegyvert, ami elvezette őket a gyanúsítotthoz.

A férfit Joseph Sanders néven azonosították, és egy memphisi címen letartóztatták. Sanderst súlyos testi sértéssel, lopással, fegyverbirtoklással és rongálással vádolják.

Kapcsolódó tartalom

A címlapfotó illusztráció.