Verekedés a metróban, hátba szúrtak egy tinédzsert

Verekedés tört ki a New York-i metróban vasárnap hajnalban. Az egyik tinédzser megpróbált elmenekülni a helyszínről, de hátba szúrták – írja a New York Post.

Teen stabbed in back on NYC subway platform after fight on train: cops https://t.co/o20LW6Q6ef pic.twitter.com/ZckudqZFSb

— New York Post (@nypost) August 21, 2022