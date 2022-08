Véget ért a terroristákkal folytatott tűzharc a mogadishui Hayat szállóban

A közkedvelt szállodát az al-Kaida terrorhálózathoz kötődő al-Shabaab iszlamista milícia tagjai támadták meg és foglalták el pénteken. Robbantásokkal hatoltak be az épületbe

A támadók számát az illetékesek nem közölték pontosan, de az AFP szerint legalább heten lehettek.

Fültanúk szerint szombatra virradóan is több robbanás történt a szállodában, amikor a kormányerők megpróbálták visszaszerezni az ellenőrzést a szálloda felett a fegyveresektől. A harcok során az épület nagy része megsemmisült – közölték már korábban. Vasárnap hajnalra kiderült, hogy a biztonsági erők is használtak robbanószert a magukat elsáncoló támadók ellen. A nyilatkozó biztonsági tisztségviselő szerint át kell vizsgálniuk az épület megmaradt részét, mert elképzelhető, hogy van még bent robbanószer.

Azon túl, hogy az incidens sok civil halálos áldozattal is járt, a biztonsági erők az akció során több tucatnyi civilt – köztük gyerekeket – ki is tudtak menekíteni.

The nation has being urged by the security head 2find out more about the #Hayat Hotel incident. Everytime there is an explosion intended to slaughter the #Somali people, we the pple will not accept keeping quiet like the regime before you did. #Somalia @HassanSMohamud @HSNQ_NISA pic.twitter.com/KUiNZe8uB2

— Maxamed 🕊 (@wamaxamed) August 21, 2022