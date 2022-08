Kijev: Oroszország jelentősen megnövelte a rakétahordozó hajók számát a Fekete-tengeren

Oroszország jelentősen megnövelte a rakétahordozó hadihajók számát a Fekete-tengeren az augusztus 24-i ukrán függetlenség napja előtt – közölte Natalija Humenyuk, az ukrán déli parancsnokság sajtóközpontjának vezetője egy vasárnapi tévéműsorban.

A szóvivő szavai szerint most öt olyan hadihajó – köztük tengeralattjáró – van a Fekete-tengeren, amely Kalibr típusú robotrepülőgépekkel van felszerelve. „Amennyiben ma éjjel Kalibr-rakétákat vetnek be, az határozottan jelzi, hogy készek ezt a típusú fegyvert használni akkor is, ha drága és kevés van belőle” – fogalmazott Humenyuk.

Kifejtette még, hogy az oroszok a Herszon és Mikolajiv irányába vonják össze erőiket, mivel utóbbi „a legyőzhetetlenség erődjének” bizonyult, amely nem teszi lehetővé számukra délen az előrehaladást, és ez „nagyon régóta kísérti őket”.

Az ukrán haditengerészet adatai szerint utoljára augusztus 1-jén rögzítettek öt orosz rakétahordozó hajót a Fekete-tengeren.

Utána két-három tartózkodott ott, és csak augusztus elején nőtt négyre a számuk – fűzte hozzá az Ukrajinszka Pravda. A hírportál emlékeztetett arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétvégi üzenetében jelezte: arra számítanak, hogy a jövő héten Oroszország valami „különösen kegyetlen cselekedeteket fog elkövetni”.

Közben Mikola Lukasuk, az ország keleti részében lévő dnyipropetrovszki régió megyei tanácsának elnöke a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott, hogy az orosz erők tüzet nyitottak a Zelenodolszk településre, aminek következtében az előzetes információk alapján hat polgári lakos sérült meg, köztük egy gyermek.

„Az orosz megszálló csapatok továbbra is terrorizálják közösségeinket. Uragan típusú rakéta-sorozatvetőkkel nyitottak tüzet a Krivij Rih-i járásban lévő Zelenodolszkra” – írta a tanácselnök. Hozzátette: eddig annyit tudnak, hogy egy óvodában és több lakóépületben keletkeztek károk, az információkat még pontosítják.

Később Valentin Reznyicsenko megyei kormányzó közölte, hogy a támadásban egy 59 éves nő életét vesztette.

A sérült gyermek egy kilenc éves kisfiú. Mind a hat sérültet jelenleg kórházban ápolják, közülük egy súlyos állapotban van. A kormányzó értesülései szerint egy gyermekek számára létesített sportiskolában is károk keletkeztek.

Az ukrán vezérkar kora esti harctéri helyzetjelentésében arról adott hírt, hogy az orosz erők a nap folyamán részleges sikereket értek el a Donyeck megyei Avgyijivka irányában és délen. Közölték, hogy értesülésük szerint Oroszország az Ukrajnához közel eső lipecki, voronyezsi és belgorodi területei fölött augusztus 22-25. között részlegesen lezárja a légterét.