Több halottja van egy szálloda elleni terrortámadásnak

A nyilatkozó a Reuters brit hírügynökségnek elmondta, a hatóságok ostrom alá vették az épületet, a művelet még jelenleg is tart.

A támadók péntek este két pokolgép robbantásával indították akciójukat. Az egyik egy akadályt rombolt le, a másik a szálloda kapuját. Több fegyveres hatolt be a létesítménybe, amelyet elfoglaltak.

A hírszerzési tiszt, aki csak a Mohamed keresztnevet adta meg, azt mondta, hogy 12 ember, főleg civilek haltak meg a támadásban.

15 people have been killed after al-Shabab militants stormed a hotel in the Somali capital, #Mogadishu . Standoff continues between the militants holed up on the top floor of the Hotel Hayat and special police unit. #Somalia pic.twitter.com/1rP4yVCMXp

