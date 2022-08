Több ezer zarándok vett részt a perkői Szent István-napi búcsún

Több ezer zarándok vett részt szombaton a székelyföldi Kézdiszentlélek fölötti Perkő hegyen álló Szent István-kápolna búcsúján.

Szent István szobra előtt ünnepeltek

Ünnepi prédikációjában Kovács Gergely gyulafehérvári érsek Szent István ereklyéjének, a Szent Jobbnak a képét felidézve arról beszélt, hogy a kezet imára is kulcsoljuk, de dolgozunk is vele, és oda is nyújtjuk másoknak.

„Bárcsak mi is dolgos, alkotó, értékteremtő nemzetnek bizonyulnánk, és bárcsak mi is méltó utódai lennénk országalapító szent királyunknak” – imádkozott az érsek.

A kézdiszentléleki ünnep délelőtt a község főterén álló Szent István-szobor mellett kezdődött, ahol az ünneplőket Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára is köszöntötte. Ünnepi beszédében Szilágyi Péter úgy vélte: Szent István megtalálta a magyar nemzet megmaradásának kulcsát.