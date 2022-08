Többen meghaltak egy piacra mért tüzérségi csapásban Szíriában

A szíriai polgárháború eseményeit nyomon követő, emigrációban működő civilszervezet szerint a halottak mellett harmincnyolcan sebesültek meg a támadásban.

Az OSDH a szíriai kormányerőket tette felelőssé a történtekért, mondván, mindez megtorlás volt, amiért török harci repülőgépek légicsapást mértek kedden a közös határhoz közeli Ajn el-Arab városánál lévő helyőrségekre. A bombázásban több szíriai katona is életét vesztette.

At least 14 civilians have been killed, among them five children and dozens of others wounded, when a rocket attack hit a town in northern Syria https://t.co/vk2yebUXjf pic.twitter.com/sQsfT7soQM

