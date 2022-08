Pokolgépek robbantak egy szomáliai szállodánál

„Felrobbantottak két, autóba rejtett pokolgépet a Hayat hotel előtt. Az egyik egy akadályt robbantott fel, a másik a szálloda kapuját. Valószínű, hogy több fegyveres van a szállodában” – mondta egy rendőrtiszt a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva. A robbantások után lövések zaját lehetett hallani a helyi politikusok körében népszerű szállodánál.

BREAKING: Following an attack that began with blasts, gunmen stormed the Hayat hotel in Mogadishu, and casualties were reported.

A senior police official was among those injured in the hotel attack. pic.twitter.com/ERt9gzyt00

— BNN Somalia (@BNNSomalia) August 19, 2022