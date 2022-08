Kíváncsi bébifóka okozott meglepetést a család előszobájában

A kis fóka két órát töltött a Mount Maunganuiban álló házban, alaposan megijesztette a család macskáját, és az előszobából a vendégszobába is bejutott, kárt azonban nem okozott.

Seal breaks into New Zealand home, traumatises cat and hangs out on couch https://t.co/1AxyXA15xK

— The Guardian (@guardian) August 19, 2022