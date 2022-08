Herszon megyében harcok dúlnak, az orosz erők több keleti régiót is lőttek

Az északi országrészben lévő Csernyihiv megyét háromszor lőtték az oroszok, a szomszédos Szumi régióban 93 lövedék becsapódását jelentette a helyi hatóság. Személyi sérülés nem történt, de károk keletkeztek.

A keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megye három járását érte orosz támadás, egy férfi életét vesztette. Az egyik járásra Torado-Sz típusú rakéta-sorozatvetővel nyitottak tüzet az orosz erők, a támadásban egy gyerek megsérült. Nyikopol város központjában is lövedékek csapódtak be, károk keletkeztek több épületben, senki nem sérült meg.

Donyeck megyében az elmúlt egy napban öt civil halt meg és tízen sebesültek meg. Helyi idő szerint hajnali 5 óra körül a stratégiai fontosságú Kramatorszkot ágyúzták az orosz csapatok, aminek következtében részben megrongálódott a helyi műszaki főiskola épülete. A régióban nincs gázellátás, helyenként vezetékes víz és áram sincs.

A déli Mikolajiv megyét SZ-300-as rakétákkal, valamint Szmercs típusú sorozatvetőkből kazettás lövedékekkel lőtték, eddig négy sérültről érkezett hír.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy a harcok leginkább keleten és főként a Porovszke-Bahmut és a Lozove-Pervomajszk irányban folynak.

Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat közleményében tudatta, hogy olyan információk birtokába jutott, amelyek szerint az orosz megszállás alá került zaporizzsjai atomerőmű működő energiablokkjait az oroszok a közeljövőben le fogják állítani, és a nukleáris létesítményt leválasztják az ukrán energiarendszer áramellátását biztosító vezetékekről. Az értesülés forrását nem fedte fel a vállalat.

A katonai cselekményekre vonatkozó állítások valódiságát független forrásból nem lehet ellenőrizni.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár részt fog venni a Krími Platform elnevezésű, kijevi kezdeményezés augusztus 23-ára tervezett második csúcstalálkozóján – hozta nyilvánosságra a Jevropejszka Pravda hírportál a szövetség sajtószolgálatára hivatkozva.

Közben a Politico című amerikai lap – az Ukrajinszka Pravda tudósítása szerint – a Biden-adminisztrációjának magas rangú képviselőjére hivatkozva azt írta, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja, hogy az általa adott fegyverekkel az ukrán hadsereg az Oroszország által még 2014-ben önkényesen bekebelezett Krím-félszigeten hajtson végre támadásokat a terület visszaszerzése érdekében.

„Természetesen nem mi választunk célpontokat, és minden, amit (Ukrajnának) biztosítottunk, önvédelmi célokat szolgál. Bármilyen cél, amelyet szuverén ukrán földön kívánnak elérni, értelemszerűen önvédelem ”– jelentette ki a név nélkül nyilatkozó tisztségviselő. Megerősítette, hogy Joe Biden elnök adminisztrációja a Krím-félszigetet szuverén ukrán területnek tekinti.

Recep Tayyip Erdogan török államfő – aki csütörtökön a nyugat-ukrajnai Lvivben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és António Guterres ENSZ-főtitkárral – útban hazafelé a repülőgépen újságíróknak elmondta: javasolta Zelenszkijnek, hogy Törökországban üljön tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Calls by some German politicians to launch NS2 for a little while and close it later are totally irrational. This resembles drug addiction, when a person says “Just one last time!” without realizing the devastating consequences of each “last time”. Addiction to Russian gas kills!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 19, 2022