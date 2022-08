Gyűlöletkeltés vádjával letartóztattak egy püspököt Nicaraguában

A püspököt az elmúlt két hétben több pappal együtt házi őrizetben tartották. Az Álvarez püspök által vezetett egyházmegye pénteken számolt be arról, hogy a rendőrök hajnalban rontottak be a püspök otthonába, ahonnan „erőszakos csoportok szervezése és a lakosság elleni gyűlöletkeltés” vádjával vitték el.

A Vatican News hírportál a múlt héten számolt be arról, hogy a Daniel Ortega elnök vezette nicaraguai hatóságok múlt héten mind az öt, Álvarez püspök által irányított rádióállomást megszüntették. Álvarez tiltakozott a döntés ellen, de a helyi távközlési hatóság indoklása szerint a rádióállomások nem rendelkeztek a megfelelő engedélyekkel, holott a püspök maga nyújtotta be őket.

Nicaraguan police raided a house where Bishop Rolando Alvarez, a critic of President Daniel Ortega, was under house arrest, and took him to an unknown destination in the early hours of Friday, religious and human rights groups say. https://t.co/DXltmjNdKu pic.twitter.com/YCtlePT27M

