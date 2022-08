Elhunyt a világ második legidősebb embere

A nő haláláról elsőként a sziléziai Gliwice önkormányzati hivatala számolt be, Tekla Juniewicz a város lakosa volt. A közlemény szerint 116 évet, 2 hónapot és 9 napot élt. Egész életében nagyon aktív volt, szerette a mozit, a történelmet, a kertészkedést, az utazást, a társaságot, sokat olvasott. „Nagyon szerette a családját, erőteljesen ragaszkodott hozzá” – írják.

A második világháborút követő határváltozások és áttelepítések nyomán a nő Gliwicébe került férjével és gyerekeivel együtt. Miután megözvegyült, 103 éves koráig egyedül lakott, önállóan gondoskodott magáról. A legutóbbi években unokái gondozták.

Tekla Juniewicz died this morning at the age of 116 years and 70 days.

She was the oldest ever Pole, and at the time of her death the second oldest person in the worldhttps://t.co/63pECrLqoW

