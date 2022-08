Kormányzó: Többen meghaltak a Harkivot és térségét ért újabb támadásban

Négy ember meghalt, 20 megsebesült csütörtökre virradóra az orosz erőknek a kelet-ukrajnai Harkiv és a közeli Belgorod és Krasznohrad elleni támadásaiban – közölte a régió kormányzója.

Oleh Szinyehubov Telegram-üzenetben arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok nyolc rakétát lőttek ki Belgorodra. Az egyik rakéta egy lakóépületet talált el, amely részben megsemmisült, a sebesültek között két gyerek is van – tette hozzá.

Rakéta csapódott be a Harkivtól 80 kilométerre délre található Krasznohrad több lakóépületébe is, ketten meghaltak, és megsebesült egy 12 éves gyerek. Harkivot szerda este is rakétatámadás érte, akkor hatan vesztették életüket, és 16 sebesültről tudni.

Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot és térségét az invázió februári kezdete óta rendszeresen érte támadás.

Bár az itt folyó harcoknak már több száz halálos áldozata van, az orosz csapatok nem tudták ellenőrzésük alá vonni a várost. Olekszij Aresztovics ukrán elnöki tanácsadó azt mondta, Ukrajna fokozott orosz rakétatámadásokra számít Kijev ellen az augusztus 24-i ukrán függetlenségi napon.