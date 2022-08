Könyörtelen módon hajszolta a halálba kislányát a pénzéhes anya

A hétéves korában elhunyt coloradói Olivia Gant szörnyű betegségeket és fájdalmakat élt át, miközben valójában végig egészséges volt – írta a Mirror.

Anyja, Kelly Renee Turner 2012-ben, kétéves korában vitte először kórházba a kislányát azzal az indokkal, hogy súlyos székrekedéstől szenved. A kislányt megműtötték, majd hazaengedték.

A nő azonban nem sokkal később ismét orvoshoz vitte. Azt állította, hogy Olivia nehezen eszik és nem bírja megemészteni az ételt. A kitalált diagnózis hosszú és fájdalmas orvosi kezeléssorozatot indított el, ami nagyban meghatározta a gyerek hátralévő életét.

In a case that echoes Gypsy Rose — Kelly Renee Turner for years paraded her “sick” 7 y.o. daughter Olivia on social media, crowdfunding $250k, and dozens of “bucket list” style adventures.

Turner then put Olivia in hospice and removed her feeding tube. https://t.co/mbUZvuYemv pic.twitter.com/V9uEd73IlX

— chris evans (@notcapnamerica) December 17, 2020