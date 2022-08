Járdára zuhanva találtak az orosz üzletemberre

Dan Rapoport lettországi születésű orosz befektetési bankár többször élesen bírálta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és a háború kitörése óta többször járt Ukrajnában segítséget nyújtani.

– közölte a Metropolitan Police szóvivője.

Hozzátette, hogy az áldozat körül 2500 dollárnyi készpénzt, egy törött mobiltelefont, egy floridai jogosítványt és egyéb személyes tárgyakat találtak.

UNKNOWN CAUSES: Latvian-American tycoon Dan Rapoport, a stern critic of Putin, has been found dead in the US. RU sources claim he committed suicide. A business partner of Mr Rapoport, Sergei Tkachenko, was reported to have killed himself in 2017. https://t.co/fuZykMOM14 pic.twitter.com/X8PjxmAqrR

